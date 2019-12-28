Karadeniz’de yangın bilançosu ağır oldu

BUGÜN NELER OLDU

KARADENİZBölgesi'nde geçen pazartesi 85 noktada başlayan ve 3 günde söndürülebilen örtü yangınlarının bilançosu ağır oldu. Yangınlarda kullanılmayan 21 ev yandı, yüzlerde hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Gümüşhane'de getiğimiz pazartesiden itibaren 85 noktada çıkan örtü yangınları, şiddetli lodosun da etkisiyle yayıldı. Yoğun çalışmalar sonucu alevler 65 saatte kontrol altına alınabildi. Ancak bilançosu ağır oldu.Yangınlarda çoğu kullanılmayan 21 ev yanarken, 280 hektar ormanlık alan ile 10 hektarlık tarım alanı zarar gördü. Orman örtüsünün yandığı alanlarda ağaç gövdeleri de büyük zarar görürken, yeşil örtü siyaha döndü. Bölgede en büyük çaplı yangının yaşandığı Trabzon'un Dernekpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde ormanlık alanların örtüsü küle döndü. Yangınların vatandaşların bahçelerini temizledikten sonra çıkan atıkları yaktıkları ateşlerinin rüzgarın etkisiyle ormanlık alanlara sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. Bu çerçevede 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.