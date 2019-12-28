Kırmızı ışıkta geçerek engelli kıza çarpan alkollü sürücüye dava!

İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçerek görme engelli bir üniversite öğrencisine çarpan alkollü sürücüyle ilgili savcılık soruşturmasını tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ardından tutuklanan sürücü hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Olay, 15 Ağustos sabahı saat 7.30 sıralarında İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Yüzde 85 görme engeli bulunan üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Esra Yücel, yayalar için yeşil ışın yanmasıyla birlikte karşıdan karşıya geçmek için hareket etti. Tam bu sırada, kırmızı ışıkta geçen alkollü özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Can B.'nin kullandığı hafif ticari araç ona hızla çarptı. Genç kız çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi, sürücü ise kayıplara karıştı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyip harekete geçen polisler plakayı tespit ederek Can B.'yi gözaltına aldı.

'HALKIN TEPKİSİNDEN KORKTUM'

İfadesi alınan genç, 'Arkadaşlarımla birlikte araçla tur atıyorduk. En sol şeritteydim. Bana yeşil ışık yanıyordu. Genç kıza, tam bu sırada çarptım. Çarpmanın etkisiyle ileri de durdum. Fakat halk ambulans çağırmıştı. Ben de halkın tepkisinden korktuğum için olay yerinde kalmadım' ifadelerini kullandı. Genç sürücünün alkollü olduğu oraya çıktı. Can B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'YARGILANACAK'

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kız, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Sürücü hakkında, 'Taksirle yaralanmaya' neden olma suçundan dava açıldı. 2 yıla kadar hapsi istenen sürücü, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.