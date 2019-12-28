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BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından bir ay önce çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (25), "Artık kollarımı sallaya sallaya gezebileceğim. Çok mutluyum" dedi. Hızla iyileşen Şimşek, ameliyattan sonra dün ilk kez dün basının karşısına çıktı. Mutluluğu gözlerine yansıyan Şimşek ise, "22 Aralık doğum günümdü. Bana en güzel 25'inci yaş günü hediyesi çift kol nakli oldu. Yeni yaşıma, yeni kollarımla girmek güzel bir duygu. Çok mutlu, heyecanlı ve duygu doluyum. Elimi kolumu salaya sallaya gezmek çok daha güzel olacak" diyerek, bağışçı aileye ve doktorlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Ömer Özkan, "Hareket başlangıcı için 6 aylık süreç gerekiyor. Yeni kollarıyla güzel bir hayat diliyorum" dedi.