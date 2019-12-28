Nakil profesörüne donör aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin sayılı organ nakli cerrahlarından olan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, belki de bir hekimin başına gelebilecek en zor durumlardan biriyle karşı karşıya kaldı. Prof. Dr. Gürkan bugüne kadar binlerce hastayı yaptığı karaciğer ve böbrek nakilleri ile hayata döndürdü.Mesleğinin duayeni olan Gürkan, geçen hafta yüksek ateş ve halsizlik sebebiyle muayene oldu. Ancak yapılan testlerin sonucu hem Gürkan'ı hem de incelemeyi yapan sağlık personelini şoke etti. Gürkan'a kan kanseri (Akut Miyeloid Lösemi-AML) teşhisi konuldu. Kemik iliği nakli yapılması gereken Prof. Dr. Alp Gürkan, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında alındı. Prof. Gürkan için acilen donör aranmaya başladı. İki hafta öncesine kadar aktif şekilde çalışma hayatına devam eden Okan Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan'ın hastalığı, hastalarını olduğu kadar meslektaşlarını da üzdü. Gürkan için sosyal medyada ve Whatsapp gruplarında donör çağrısı yapılıyor. Koç Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Meltem Akay, "Prof. Dr. Alp Gürkan'ın doku tiplemesi yapılıyor. Çocukları da doku tiplemesi için kan verdi. Sonuçlar çıkınca TÜRKÖK'e başvuracağız. Uygun verici bulunursa TÜRKÖK ile süreci devam ettireceğiz. Kendisi şuan kemoterapi tedavisi alıyor" dedi. Gürkan'a donör olabilmek için 18-50 yaş aralığında ve kronik hastalığı olmayan kişilerin Kızılay'a başvurup bir tüp kan vermeleri yeterli olacak.Prof. Dr. Alp Gürkan ise, "İki hafta önce yüksek ateş ve halsizlik sorunu yaşayınca 'Bir bakalım' dediler. Tahlillerde çıktı. Biraz ani oldu. Bir haftadır da hastanede yatıyorum. Halsizlik dışında pek bir şikayetim yok. Moralimi yüksek tutmaya, bozmamaya çalışıyorum. Şu an ilaç tedavisine başlandığı için ziyaret yasak. Bu hastalığı yenerek buradan hastalarım gibi ben de taburcu olarak çıkacağım. Hastalarım beni bekliyor" diye konuştu.