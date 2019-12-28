Yerli otomobil nerede üretilecek? Elektrikli yerli otomobil fabrikası nerede, hangi şehirde kurulacak?

Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil özlemi sona erdi. Dünkü tanıtım töreninin ardından yerli otomobil fabrikası hangi şehirde kurulacak sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. İlk defa fiziki olarak kamuoyunun karşısına çıkan ve TOGG tarafından çalışmaları yürütülen yerli otomobil vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanırken, araç hakkında farklı özellikler de merak konusu oldu. Bunlar arasında, yerli otomobil nerede hangi şehirde üretilecek sorusu başı çekerken, yerli otomobil fiyatı ve özellikleri de son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Peki, TOGG tarafından üretilen yerli otomobil nerede üretilecek ve yerli otomobil fabrikası hangi şehirde kurulacak?

YERLİ OTOMOBİL NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE ÜRETİLECEK? İŞTE FABRİKANIN KURULACAĞI İL

Yerli otomobilin tanıtımı dün yoğun bir ilgiyle takip edildi. Tanıtımın ardından en çok merak edilen konulardan biri de yerli otomobil fabrikası oldu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anadolu grubu, BMC, Kök grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin oluşturduğu Türkiye otomobil Girişim Grubu'nun fabrikası ile ilgili"Yerli otomobilin, üretim yeri olarak belirlenen Bursa'da üretilmesi ile başlayacak ekosistemin 15 yıllık bir sürede milli gelire 50 milyar euro katkı sağlayacağı, cari dengeye ise 7 milyar euro katkı sağlayacağı belirtiliyor" diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİL FABRİKASI BURSADA KURULACAK!

Yerli otomobil fabrikasının Bursa'da kurulacağı ve üretimin Bursa'da yapılacağı açıklandı.