2020’de mutfağımızı dünyaya açacağız

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2020'nin Türkiye için "Türk Mutfağı Konsept Yılı" olacağını açıkladı. Ersoy, "Bakanlığımız gastronomik ürün ve özgün reçetelere yönelik 7 bölge için haritalandırma çalışmasına başladı. Bu 7 bölgemizden belirlenen Türk Mutfağı reçetelerinin Bakanlığımızdan Belgeli Gastronomi Tesisleri'nde kullanımını sağlayacağız" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un SABAH'a açıklamaları şöyle:2020 için ayrıca bir konsept belirledik. 2020, Türk Mutfağı Konsept Yılı olacak. UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı'na girmeyi hak kazanan üç gastronomi kentimiz var bildiğiniz gibi... (Gaziantep/2015, Hatay/2017 ve Afyonkarahisar/2019) Düzenlenen uluslararası festivallerle çok sayıda yerli ve uluslararası konuk çekiyor. Japonya gibi birçok ülkede Türk mutfağına büyük sempati oluştu. Biz de Türk mutfağını dünyaya sistematik bir şekilde nitelikli organizasyonlarla tanıtmaya kararlıyız. 2023 yılına kadar UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na farklı kategorilerde daha çok şehrimizin kaydedilmesi üzerine çalışmalarımız devam ediyor.Türkiye'nin 7 bölgesinden Türk mutfağı yemek reçeteleri derlenerek, 200 ortak reçete belirlenecek ve bu reçetelerden seçilecek olanların Bakanlığımızdan belgeli gastronomi tesisleri ile yurtdışında bulunan nitelikli Türk lokantalarında sunulması sağlanacak.Türk Mutfağı tanıtım kiti ve gastronomi tanıtım filmleri hazırladık. Reytingleri yüksek Türk dizi ve filmlerinde gastronomi ürün yerleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız ile işbirliği halinde 2020 yılında tüm bu faaliyetleri ve stratejimizi hayata geçireceğiz. Bu konsept yıl çalışmasını da Türkiye markasına büyük ölçüde katkısı olacak bir proje olarak görüyoruz.Yurtdışında gastronomi konusunda etkin sosyal medya fenomenleri, yemek yazarları, TV programcıları ve şefler ülkemiz gastronomi rotalarında ağırlanarak bilgilendirilecek. Gastronomi uzmanı acenta temsilcilerine butik info turlar yapılacak.BAKAN Mehmet Ersoy, Türkiye'nin gastronomi alanında sahip olduğu zenginlikleri 2020'de Türk mutfağı temalı bir kitapta toplayacaklarını söyledi. Ersoy, "Kitabımız, mutfak kültürüne ait değerlerimizin ön plana çıkarıldığı, alanlarında dünyaca tanınan seçilmiş şeflerin tecrübelerinin aktarıldığı, coğrafi işaretleme ile koruma altına alınan geleneksel ürünleri içeren reçetelerin kullanıldığı bir konsept çerçevesinde tasarlandı. Türk mutfağı kitabının, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça ve İspanyolca dillerinde yayınlanarak yurt dışı tanıtım faaliyetlerine entegre edilmesi ve ülkemiz misafirperverlik konumlandırmasını geliştirmeye hizmet etmesi amaçlanmaktadır" dedi.