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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.12.2019 23:13 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 23:28
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen şeferler şu şekilde; Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde; saat 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi.

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