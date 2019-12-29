Bulgaristan’da deprem meydana geldi! 29 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi ise AFAD tarafından dakika dakika olarak duyurulan son depremler verilerine göre, Bulgaristan'ın Kyustendil şehrinde 4.1 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de olan sarsıntının saatini 20.36 olarak açıklarken, şiddetini ise 4.1 olarak duyurdu. Öte yandan AFAD'ın verilerinde son dakika bilgilerine göre depremin merkez üssü Bulgaristan'ın Kyustendil şehrinde, saat 20.36'daki depremin enlemi 42.2970, boylamı ise 22.5510. Depremin derinliği ise 15.00 kim olarak açıklandı.

SON DEPREMLER: BULGARİSTAN'DA DEPREM!

Hem Kandilli Rasathanesi hem AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte Bulgaristan'daki deprem ve son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

DEPREM NEDİR ?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.