Çatalca ve Silivri’de kar etkili oldu

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DA etkili olan yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ve Çatalca ile Silivri'nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Çatalca'nın Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü oluşturdu. Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde kar vatandaşlarda sevince neden oldu. Kar videoları çekip sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, "Bugün Kadıköy Mahallesi'nde karla buluştuk. Geçen sene hiç kar yağmadı, bu sene karla buluştuk, mikroplar ölür. Bu karın gelmesi çiftçilerimize de iyi olur" diyerek mutlu olduklarını söyledi.