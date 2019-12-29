Deprem mi oldu? 29 Aralık Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

"En son nerede deprem oldu?" Ülkemizin deprem açısından riskli grup içerisinde yer alması, vatandaşların gün içerisinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olabilmek adına bu sorunun yanıtını sıklıkla araştırmalarına sebep oluyor. Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen depremler ile ilgili son dakika gelişmelerini, son depremler listesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen depremleri; derinlik, büyüklük, enlem ve boylam verileri ile birlikte aşağıda bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Söz konusu bağlantı üzerinden aynı zamanda depremin gerçekleştiği saat ve yer bilgisine de ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsini