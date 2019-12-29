Film sahnesini gerçek sanıp taziyeye gittiler

BUGÜN NELER OLDU

ŞIRNAK'TA uyuşturucunun zararlarına ilişkin çekilen kısa filmde rol alan berberin, sosyal medyadan morg önünde paylaştığı görüntüleri gerçek sanan arkadaşları taziye ziyaretine gitti. Berber Mesut Bilişik, eğitmenlik yaptığı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çekilen, uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı kısa filmde rol aldı. 30'a yakın kursiyerin rol aldığı filmde uyuşturucudan oğlunu kaybeden bir babayı canlandıran Bilişik, morg önünde çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen takipçileri önce Bilişik'in sosyal medya hesabına taziye mesajları gönderdi. Bazıları ise iş yerini ziyaret etti. Gerçeği öğrenen Bilişik'in arkadaşları büyük şaşkınlık yaşadı. Bilişik ise, sosyal medya hesabından görüntüleri kaldırmak zorunda kaldı.