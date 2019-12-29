Hatay'da zehirlenen köpek videosu ile ilgili son dakika haberi: 'Köpeği zehirleyip gömdüler...' İnceleme başlatıldı!

Hatay'dan kan donduran bir son dakika haberi geldi. Sosyal medyada Köpeği zehirleyip gömdüler başlığı ile yayımlanan video büyük tepki topladı. Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü öne sürülen köpeğin, sosyal medyada görüntülerinin yer alması üzerine Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı. Söz konusu köpeğin sahibi Abidin Bövelek, iki hafta önce hayvanlarını otlatmaya çıktığında köpeğinin zehirlendiğini öne sürdü.

Dehşet verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte 2 hafta önce yaşananlar ve sahibinin olay ile ilgili söyledikleri...