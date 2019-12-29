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'da zehirlenen videosu ile ilgili : 'Köpeği zehirleyip gömdüler...' İnceleme başlatıldı!

Köpeği zehirleyip gömdüler başlığı ile sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yerini alan görüntüler ile ilgili geldi. İddiaya göre 'da bir zehirlenerek gömülmek istendi. O anlara ait video sosyal medyada yayılınca tartışma yarattı. Video'da yer alan görüntülerde bir köpeğin titremeye başladığı ve daha sonra bir şahıs tarafından kazılmış bir çukura çekildiği görülüyor. Köpeğin yürek yakan görüntülerinin yayılmasının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Köpeği sahibi ve mahallelinin verdiği son dakika bilgileri haberimizde...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.12.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 15:04
Hatay'da zehirlenen köpek videosu ile ilgili son dakika haberi: 'Köpeği zehirleyip gömdüler...' İnceleme başlatıldı!

'dan kan donduran bir geldi. Sosyal medyada Köpeği zehirleyip gömdüler başlığı ile yayımlanan video büyük tepki topladı. Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü öne sürülen köpeğin, sosyal medyada görüntülerinin yer alması üzerine Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı. Söz konusu köpeğin sahibi Abidin Bövelek, iki hafta önce hayvanlarını otlatmaya çıktığında köpeğinin zehirlendiğini öne sürdü.

Dehşet verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte 2 hafta önce yaşananlar ve sahibinin olay ile ilgili söyledikleri...

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Hatay'da zehirlenen köpek videosu ile ilgili son dakika haberi: 'Köpeği zehirleyip gömdüler...' İnceleme başlatıldı!
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