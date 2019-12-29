Hercai Şili’de de birinci oldu

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atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Latin Amerika bölgesinde Şili dâhil olmak üzere dokuz ülkeye daha satışı gerçekleşen Hercai'yi ilk yayınlayan ülke Şili - TVN kanalı oldu. Geçtiğimiz günlerde yayına başlayan dizinin ilk bölümünde yer alan salıncak sahnesinden etkilenen kanal, TVN'nin bahçesine "Hercai Salıncağı" kurarak izleyicilere o atmosferi yaşattı. Ayrıca geçtiğimiz hafta Prime Time'da yayınlanan bölümüyle yüzde 10.1 reyting alan Hercai, Şili'de en çok izlenen program olarak rakiplerini geride bıraktı. Öte yandan önceki akşam 27. Bölümüyle ekranlara gelen başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı, dizi Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 9.30 izlenme oranı ve yüzde 20.12 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.