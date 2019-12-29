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ne zaman? başlangıcı ne zamana, hangi güne denk geliyor?

Miladi takvime göre yılbaşı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte “ ne zaman?” sorusu merak edilmeye başlandı. Hicri takvime göre Muharrem ayının başlangıcı olan yılbaşı günü, Miladi takvimde ne zamana denk geliyor? Aşure gününü de içerisinde barından başlangıcı aynı zamanda Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Hicri yılbaşı hangi tarihte idrak edilecek ve 2019 ne zaman?

Giriş Tarihi: 29.12.2019 17:10
Hicri yılbaşı ne zaman? Muharrem ayı başlangıcı ne zamana, hangi güne denk geliyor?

Hicri takvime göre Muharrem ayının başlaması ile birlikte yılbaşı gerçekleşmiş olacak. Hicri takvime göre başlangıç ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde ise Aşure Günü idrak edilecek. Hicri yılbaşı, Miladi takvime göre Ağustos ayının 20'sine denk geliyor. Aşure Günü ise 29 Ağustos 2020 tarihinde idrak edilecek.

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Hicri takvime göre yılbaşı gerçekleşmiş olacak. Hicri takvimde ilk ay Muharrem ayı olacak. Bu ayın onuncu gününde ise Aşure Günü idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi içerisinde 2020 yılında Muharrem ayının ve diğer dini günlerin ne zaman başlayacağını paylaşmıştı.

Diyanet'in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre bu yıl Muharrem ayı 20 Ağustos 2019 Perşembe günü başlayacak.

AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHTE?

Her yıl Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure günü ise 2020 yılında 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

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Hicri yılbaşı ne zaman? Muharrem ayı başlangıcı ne zamana, hangi güne denk geliyor?
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