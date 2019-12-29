Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul için son dakika ‘turuncu’ uyarı! Saatte 100 kilometre hıza çıkacak

İstanbul için ‘turuncu’ uyarı! Saatte 100 kilometre hıza çıkacak

Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘turuncu’ uyarı vererek Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.12.2019 13:44 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 13:58
İstanbul için son dakika ‘turuncu’ uyarı! Saatte 100 kilometre hıza çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için 'turuncu' uyarı verildi.

Yapılan uyarıda; "Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

Öte yandan şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00'da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı.

HAVA DURUMUNU TAKİP İÇİN TIKLAYIN!

SON DAKİKA: İstanbul'a kar yağışı sürprizi... Meteoroloji uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul için son dakika ‘turuncu’ uyarı! Saatte 100 kilometre hıza çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN