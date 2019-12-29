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İstanbul'a son dakika sürprizi! Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahmin raporlarına göre ülkenin birçok kesiminde yağmur ve bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağışların akşam saatlerinde etkisini artırması beklenirken, hissedilir şekilde düşen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak? Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 29 Aralık tarihli hava durumu  tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte illerimize göre hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 29.12.2019 07:49 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 08:05
İstanbul'a son dakika kar yağışı sürprizi! Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre yurdun birçok kesiminde sağanak, gök gürültülü sağanak ve bekleniyor. İstanbul'da da sabah saatlerinde, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Ankara için de kar yağışı uyarısı yapıldı. Dün gece saatlerinde ise İstanbul kar yağışı sürprizi ile karşılaştı. Çatalca ve bazı bölgelerde araçların üstü karla kaplandı. Haftanın son gününde vatandaşlar, plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyorlar. Meteoroloji'den gelen son verileri haberimizde bulabilirsiniz.

29 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU RAPORLARI

Bölgelerimizin haritalı hava durumu tahminlerine ulaşabilir, illerimize göre saatlik yağış raporlarını ve sıcaklıkları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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İstanbul'a son dakika kar yağışı sürprizi! Meteoroloji uyardı: Bugün hava durumu nasıl olacak?
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