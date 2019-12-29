Köpeğe bakacaktı, kendi can verdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Öğrenci biriminde görevli olan Muhammet Yaman yönetimindeki otomobil önceki akşam Ormanköy Mahallesi yakınlarında köpeğe çarptı. Sürücü Yaman, otomobili durdurarak kontrol etmek için otomobilden aşağı indi. Başka bir kazaya sebebiyet vermemek için telef olan köpeği uzaklaştırıp aracın dökülen parçalarını toplamak isteyen Yaman'a, O.A. idaresindeki başka bir otomobil çarptı. Sürücüye çarpan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Muhammet Yaman'ın öldüğünü belirledi. Kaza sırasında araçta bulunan sürücünün hamile eşi Hilal Yaman şok geçirdi. Sağlık ekipleri hamile olan kadını ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaman'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.