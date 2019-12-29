Lösemili çocuklara hijyenik oyun merkezi

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Gülmek İyileştirir Derneği, kanser tedavisi sebebiyle bağışıklığı baskı altında olan ve sosyalleşemeyen çocuklara oyun alanı sunan 'hijyenik oyun merkezi'nin ikincisini Şişli'de açtı. Hijyenik Oyun Merkezi, ailelere ücretsiz hizmet verecek. Aslı Bastıyalı, kızı Bahar 3.5 yaşındayken lösemi hastası olup bu hastalıkla 3 yıl mücadele ettikten ve iyileştikten sonra sistemdeki bazı eksiklikleri tespit etti ve 2 arkadaşı ile birlikte 'Gülmek İyileştirir Derneği'ni kurdu. Temmuz 2016'da kurulan dernek, 9 Mayıs 2018'de Altunizade'de kanser tedavisi gören ve bağışıklık sistemi baskılandığı için izole bir hayat sürdüren çocuklar için 'Hijyenik Oyun Merkezi'ni açtı. Geçtiğimiz gün ise 'Gülmek İyileştirir" ikinci oyun merkezini Şişli'de açtı. Hijyenik Oyun Merkezi'nde, kemoterapi sebebi ile bağışıklığı baskı altında olan, okula gidemeyen, kalabalık ortamlara giremeyen ve akranları ile sosyalleşemeyen 3-10 yaş arası çocuklara özel hijyen koşulları gözetilerek oyun alanları sağlanıyor. Hafta için her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren merkezde ücretsiz psikolog desteği ve ulaşım hizmeti de sağlanıyor.