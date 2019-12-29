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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika ve fırtına, sağanak yağış uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık sonu itibari ile sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken; yurdun birçok bölgesinde de kar yağışı görülüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki illerin ardından, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabı da yanıt buldu ve hafta sonu itibari ile şehrin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıklarken; gerek iş gerekse okul için yollara düşecek olan vatandaşların cevabını araştırdığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna açıklık getirdi. MGM, İstanbul için turuncu kodlu uyarı yaparken; sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat çekti. Bu yönde, vatandaşların oluşabilecek ani sel, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı dikkatli olması istendi. Haberimizin detaylarından, 30 Aralık 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar, sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 07:02
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve fırtına, sağanak yağış uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul için uyarıları peş peşe geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı. Yeni yıla girmemize çok az bir zaman kala, sıcaklıklar da hemen hemen bütün şehirlerimizde bir düşüş içerisinde. İç ve Doğu Anadolu illerinin ardından Batı'ya da gelen kar yağışı, gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Öyle ki, hafta sonu İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı; kartpostallık manzaralar oluşturdu.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 30 ARALIK 2019

Yeni haftaya ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; İstanbul için 'turuncu kodlu' uyarı yaparken; sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat çekti. Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, yurdun büyük kesiminin sağanak ve kar yağışına teslim olacağı bildirildi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin detaylarından, 30 Aralık 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar, sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve fırtına, sağanak yağış uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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