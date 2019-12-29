Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçları SABAH'ta olacak! MPİ Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru nasıl kullanılır?

2020 yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş, 2020'nin başladığı an itibarıyla yeni yıl ikramiyesinin kendisine çıkıp çıkmadığını sorgulayacak. Çekilişi ekran başından takip etme imkanı olmayan, tüm gelişmeleri anlık olarak Sabah.com.tr'den takip edebilir. MPİ yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama motoru, bu sene de en hızlı ve kesintisiz bir şekilde Sabah.com.tr'de olacak. Milli Piyango Sonuçları bilet sorgulama ekranı bu başlık altınca olacak! Peki, 2020 Milli Piyango bilet sorgulama motoru nasıl kullanılır?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULA

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hızlı bir şekilde biletinize çıkan ikramiyeyi görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise, biletinizin üzerindeki altı haneli rakamı 'bilet numarası' alanına yazmak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO (YILBAŞI) BİLETLERİ NE KADAR?

ÇEYREK BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet fiyatı 20 TL

YARIM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı 40 TL

TAM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı tam bilet fiyatı 80 TL

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA GEÇEN YIL

Büyük ikramiyeleri kazandıran numaralar şöyleydi;

70000000 TL ikramiye kazanan numaralar

7615536

7000000 TL ikramiye kazanan numaralar

9915188

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

0486336 0610463 1926666 2136781 2875253 3250156

5528334 6131177 8233872 8977111

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

0103560 0133578 0191598 0670313 0924716 0947679

1031575 1120429 1131242 1221601 1232342 1522796

1962365 2242485 2395575 2712944 3693186 4912810

5726108 5841416 6112732 6223577 6231814 6553565

7408276 8053948 8527137 8838637 9920808 9932306

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

0064351 0227300 0275026 0288843 0311785 0405960

0418959 0623640 0721332 0775428 0834419 0900714

1021024 1089984 1162214 1239018 1391631 1414149

1570815 1742752 1877083 1879952 1909816 2009124

2091315 2111451 2137831 2328360 2331038 2468556

2812546 3370692 3390879 3505819 3532471 3534207

3612675 3854045 3921507 4010699 4104575 4130012

4167002 4255554 4332479 4564984 4895655 5018248

5294592 5310270 5458699 5474455 5562983 5592621

5629165 5630524 5634563 5717956 5722664 5723211

5801547 5837803 5954746 5960725 6110740 6131726

6153438 6165630 6348375 6470203 6644224 6670250

6702120 6710678 6943751 6961375 7042930 7224993

7307807 7443529 7472714 7605212 7750400 8021512

8033117 8181550 8326641 8508943 8586125 8653551

8826172 9055377 9116053 9211357 9411138 9741612

9782126 9813310 9885420 9931794

Son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanan numaralar

17 27 43 44 72 77

99

Son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanan numaralar

4 9