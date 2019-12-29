Minik öğrenciler kediler için yuva yaptı

BUGÜN NELER OLDU

MALTEPEBelediyesi'ne bağlı Fındıklı Eğitim Evi'nde eğitim gören öğrenciler, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 3. sınıf öğrencileri, mahallelerinde yaşayan sokak hayvanları için kedi evi yaptılar ve 100 paket mama dağıttı. Öğrenciler, yaptıkları kedi evinin etrafına, sokak hayvanlarına, yuvalarına ve mama kaplarına zarar verenlere söylemek istediklerini hem yazıp, hem resimleyerek anlattılar. Takım çalışmasının kurallarını öğrenen çocuklar, bir yandan da birlikte bir şeyler üretmenin ve başarmanın ne kadar keyifli bir şey olduğunu deneyimleme fırsatı buldular.