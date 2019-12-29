Mucize adım adım geldi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Fatih'teki 5. kattaki evinden düşüp felç kaldığında daha 15'indeydi Nil Mısır. Tam 5 bin 940 gün sonra bir mucize gerçekleşmeye başladı. Nil Mısır ilk olarak sol elini hareket ettirdi. SABAH onun yaşadıklarını geçen yıl "Türkiye'nin Hawking'i" başlığıyla manşete taşıdı. Ve o günden sonra her gün yeni bir adımla umutlarını yeşertti. Önce parmaklarını hareket ettirdi. Dik oturmaya başladı. Yataktan tekerlekli sandalyeye geçti. Okçuluk sporuna başladı. Akülü arabadan manuel arabaya geçti. Şimdi 32 yaşında. Ve araba kullanmak için ehliyet sınavına girdi. Omurilik felçli Nil "Rol modelim Stephen Hawking" diyor.Nil'in hayatı, SABAH'ın haberiyle değişti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan antrenör Ebru Öztürk Esen, onu arayıp "W1 kategorisinde sporcumuz yok. Seninle çalışmak istiyoruz" dedi. Mısır önce kendine güvenemedi ve "Yapamam" dedi. Daha sonra fikri değişti ve Okçular Vakfı'nda antrenmana katıldı. Hatta Antalya'da Türkiye şampiyonasında ok attı. Geçen gün Sultangazi'de ehliyet sınavına giren Nil, başarılı bir performans gösterdi. Önümüzdeki pazar günü tekrar sınava girip, ehliyetine kavuşacak. Nil, bundan sonraki hedefini ise şöyle açıklıyor:"Önce ülkem adına İtalya'da yapılacak yarışmalara katılmak. Ardından da Tokyo 2020 Olimpiyatları. Evde umutsuz yatarken bana ışık olan SABAH'a minnettarım. Benim yeniden hayata tutunmama, başka insanlara umut olmama vesile oldu. 2018 yılı benim için yeniden doğuş yılı oldu."Nil "İnşallah yürürsün" diyenlere "Hayır" diyor. Bu karşı çıkışı da şöyle özetliyor: "Önce kollarımı, ellerimi, vücudumu ve oturma şeklimi düzeltmem gerek. Yürümeden, ayağa kalkmadan da istediklerimi yapabiliyorum. İnsanlar arasındaki en uzak mesafe bana göre beyinlerimizde."