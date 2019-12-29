TOGG yerli otomobili baş tasarımcısı Murat Günak kimdir? Murat Günak kaç yaşında, nereli?

TOGG yerli otomobili tasarımcısı Murat Günak kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tüm dünyaya tanıtılan ve sosyal medyada ilgi odağı haline gelen yerli otomobil tasarımcısıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Efsane tasaımcı Murat Günak, TOGG yerli otomobilinin tasarım ekibinin başında yer aldı. İstanbul doğumlu Günak, yurt içi ve yurt dışında birçok eğitim almıştır. Peki Murat Günak kimdir, kaç yaşında? TOGG yerli otomobili tasarımcısı Murat Günak nereli?

MURAT GÜNAK KİMDİR?

Murat Günak, 9 Ağustos 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk otomobil tasarımcısı, Volkswagen ve Mercedes-Benz'in eski baş tasarımcısı olarak çalışmıştır.

Ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra Murat Günak, Kassel'deki Hochschule für Bildende Künste'de (Güzel Sanatlar Akademisi) endüstriyel tasarım bölümünde eğitim gördü. Ardından Londra'daki Kraliyet Sanat Koleji'nde çalıştı. Ford tarafından sponsor olunan Otomotiv Tasarım Ustası ödülünü almaya hak kazandı. Mezun olduktan sonra Ford Almanya'da çalıştı ve sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcı olarak yer aldı. Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı ve 1998'de Mercedes-Benz ve DaimlerChrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak getirildi.

Nisan 2003'te Volkswagen marka grubu Tasarım Ekibi'ne katılan Murat Günak, 1 Ocak 2004'te Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürlüğünü yürüttü. 2007'de Volkswagen'deki eski çalışan Walter de'Silva ile yer değiştirdi. Temmuz 2008 ve Ocak 2009 arasında Mindset AG'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Fransa'da 2011-2013 arasında üretilen "Mia electric" adlı elektrikli araç projesine katıldı. Sonrasında elektrikli araç tasarımları geliştirmek için Tretbox'a taşındı.

Tasarımını yaptığı otomobiller arasında; Mercedes-Benz C Serisi (W202), Mercedes-Benz SLK Serisi (R170), Peugeot 206 CC, Peugeot 307, Peugeot 607, Volkswagen Passat CC, Volkswagen Golf V, Mia electric bulunuyor.