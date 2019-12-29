Ömürlerine de keselerine de bereket geldı

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İstanbul Havalimanı'ndaki Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi kapsamında Yeşilay ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği yaptı. Geçen ay, uzman klinik psikolog Gizem Kahyaoğlu'nun verdiği eğitimin ardından sigarayı bırakan 3 polis memuru Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla başlanan eğitimler sayesinde bazı polislerin sigarayı bırakmasından mutlu olduklarını söyledi. Sigarayı bırakanlara ödül verileceğini eğitim toplantısında dile getirdiğini anımsatan Engin, "Sigarayı bırakan memurlarımız hayata 'merhaba' dedi. Ömrüne ve kesesine bereket geldi. Biz de sözümüzün arkasında durarak, kendilerine Cumhuriyet altınını veriyoruz. Kendilerini tebrik ederim" dedi. Törende, İstanbul Havalimanı'na gelen Kolombiyalı bir yolcuya sefere yetişmesi için yardımcı olan pasaport görevlisi Eyüp Avcı'ya da altın takdim edildiğini dile getiren Engin, örnek davranışları ödüllendirmeye devam edeceklerini belirtti. Sigarayı bırakan polislerden İlhami Memur, 10 yıldan bu yana kullandığı sigarayı eğitimlerden elde ettiği bilinçle bıraktığını aktardı. Memur, bir serüveni geride bırakarak, yeni bir hayata başladığını kaydederek, "Verilen ödül, bize örnek bir hediye oldu. Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin'e teşekkürlerimi iletiyorum. Polis olarak vatandaşa örnek olmak amacıyla bu etkinlikler planlanmıştı. Bu bilinci eğitimlerdeki uzmanlar bize çok iyi bir şekilde aktardı. Böylece karar verdim ve sigaradan kurtuldum. Yepyeni ve güzel bir hayata başladım" ifadelerini kullandı. AA