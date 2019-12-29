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SON DAKİKA HABER:: 'de akılalmaz olay! Cin zannettiği kızını öldürdü!

Tüyler ürperten son dakika haberi 'den geldi! Çiftçilik yapan İsmail Kaya, tarlada çamura saplanınca üzeri kirlendi... Karşılaştığı bir yakınının "Üzerine ne oldu?" sorusuna karşılık "Tarlada cin gördüm, şimdi onu vuracağım" cevabını verdi. Bu sözlerinin ardından tabancasını alıp rastgele etrafa ateş açan adam, daha sonra evine gittiği kızını öldürdü. Son dakika gelişmesine göre polise giderek teslim olan katil babanın sözleri ise duyanları dehşete düşürdü.... Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biri 1,5 diğeri 5 yaşında olan iki çocuk annesi Tuğba Kaya'nın cenazesi ise Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.12.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 08:39
SON DAKİKA HABER:: Osmaniye'de akılalmaz olay! Cin zannettiği kızını öldürdü!

Osmaniye'de 23 yaşındaki iki çocuk annesi Tuğba Kaya'nın öz babası tarafından cin zannedilerek silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Baba İsmail Kaya, 23 yaşında 2 çocuk annesi kızı Tuğba Kaya'nın yaşadığı eve geldikten bir süre sonra evden silah sesi duyan komşular, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Tuğba Kaya'yı başından tabanca ile vurulmuş şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kadını Osmaniye'de özel bir hastaneye götürdü. Ancak Tuğba Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen Tuğba Kaya'nın babası 65 yaşındaki İsmail Kaya, cinayette kullandığı tabanca ile polise giderek "Ben bir adam öldürdüm. İnsan kılığına girmiş bir cindi" diyerek polise teslim oldu. Cinayetin ardından ise ilginç detaylar ortaya çıktı.

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SON DAKİKA HABER:: Osmaniye'de akılalmaz olay! Cin zannettiği kızını öldürdü!
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