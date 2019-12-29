Sayısal Loto sonuçları 28 Aralık açıklandı! (MPİ) Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi bilet sonuçları hemen sorgula!

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. Yüzlerce kişinin oynadığı oyunda kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. Vatandaşlar şimdiden '' Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. En son yapılan çekilişte büyük ikramiye kazanan olmamış ve ikinci devir olmuştu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da şans oyunu tutkunları sonuçları ve diğer ikramiye bilgilerini sorguluyor. Noter huzurunda canlı olarak yapılan çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde duyuruluyor. Peki 28 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Haberimizde, 28 Aralık Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28 ARALIK

Sayısal Loto çekilişi, 28 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi. Haberimizin içerisinden kazandıran numaraları görüntüleyebilir, bilet sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

İşte haftanın şanslı numaraları; 7 – 12 – 15 – 17 – 19 – 48

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?

Sayısal Loto 25 Aralık sonuçları: 3, 15, 39, 40, 43, 46 olmuştu.

Sayısal Loto oyununun 1282. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 136 bin 818 lira tutarındaki ikramiye devretmişti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 7 bin 932'şer lira, 4 bilen 3 bin 597 kişi 106'şar lira ve 3 bilen 72 bin 876 kişi de 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto oynayacak kişilerin 1 ila 49 arasında değişen rakamlar arasından seçim yapması gerekir. Bir sırada 6 adet rakam yer alır. 6 rakamı içeren her sıra kolon olarak adlandırılır. İstenilen rakamlar oynandıktan sonra çekiliş sonucu çıkan rakamlara göre farklı ödüller kazanılır.

Sayısal Loto oynamak için iki yöntem bulunur. İsterseniz loto bayilerinden elinizde özel kuponu doldurarak bu kuponu makineden geçirebilirsiniz. Ya da makineye oynatarak makinenin size rastgele sayı kombinasyonları vermesini sağlayabilirsiniz.

Kuponu doldururken her kutuda altı sayı işaretlemeniz gerekir. İşaretleme işlemi dik bir çizgi kullanılarak yapılır. Eğer hatalı bir işaretleme yaptıysanız ilgili kolonu iptal etmeniz mümkün. Her kolonun altında iptal yazan bir kutu yer alır. Bu kutuyu işaretlerseniz ilgili kolon makine tarafından işlenmez.