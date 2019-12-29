Trafik cezası ücretleri belli oldu! İhlal şekline göre 2020 trafik cezaları ne kadar?

Trafik cezaları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Vatandaşlar tarafından merak edilen ve trafik kurallarına uyma oranını artırmayı hedefleyen trafik cezalarının 2020 yılı için artış oranı belli oldu. Resmi Gazete'de 23 Aralık'ta yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

Buna göre, 2020'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.

İşte madde madde trafik cezaları....