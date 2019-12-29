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Son dakika haberi: Kan donduran olay! Öz annesini boğarak öldürdü ardından...

Osmaniye'ni Kadirli ilçesinden gelen son dakika haberi kan dondurdu. Merkez Cemalpaşa mahallesinde annesi ve babasıyla aynı evde yaşayan Muhammet Haktan Çatalbaş isimli şahıs kısa süre içerisinde belirsiz bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha ileri boyuta taşınmasıyla Muhammet Haktan Çatalbaş evde dehşet saçtı. Öz annesini boğarak öldüren gözü dönmüş adam cinayetin ardından ise işte bunu yaptı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019 02:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 02:11
Son dakika haberi: Kan donduran olay! Öz annesini boğarak öldürdü ardından...

Osmaniye'nin kadirli ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları şoka uğrattı. Merkeze bağlı Cemalpaşa İlçesinde emekli öğretmen babası ve annesiyle birlikte yaşayan Muhammet Haktan Çatalbaş babasının yatsı namazına gitmesinin ardından evde annesiyle tartışmaya tutuştu.Tartışmanın şiddetini arttırmasının ardından gözü dönen Muhammet Haktan Çatalbaş öz annesini acımasızca boğarak öldürdü. Gözü dönmüş anne katili cinayeti işledikten sonra işte oraya gitti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Kan donduran olay! Öz annesini boğarak öldürdü ardından...
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