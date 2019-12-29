Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Kan donduran olay! Öz annesini boğarak öldürdü ardından...

Son dakika haberi: Kan donduran olay! Öz annesini boğarak öldürdü ardından... Osmaniye'ni Kadirli ilçesinden gelen son dakika haberi kan dondurdu. Merkez Cemalpaşa mahallesinde annesi ve babasıyla aynı evde yaşayan Muhammet Haktan Çatalbaş isimli şahıs kısa süre içerisinde belirsiz bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha ileri boyuta taşınmasıyla Muhammet Haktan Çatalbaş evde dehşet saçtı. Öz annesini boğarak öldüren gözü dönmüş adam cinayetin ardından ise işte bunu yaptı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

İHA Yaşam Giriş Tarihi: 30.12.2019 02:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 02:11