Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarılarının ardından kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere yoğun kar yağışı uyarısı peş peşe yapıldı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler gözlerini Valilik'ten gelecek açıklamaya çevirdi. Buna göre '' Yarın okullar tatil mi?'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Günlerdir süren karla karışık sağanak yağışlar ulaşımlarda aksamalara neden olurken kar tatili haberi merakla beklenmeye başladı. Peki 30 Aralık Pazartesi okullar tatil mi olacak? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, Ankara ve Adana'da okullar tatil mi olacak?