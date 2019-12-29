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Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık ? Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji’nin hava durumu tahminlerinin ardından peş peşe kar yağışı uyarısı geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından’’ Yarın okullar tatil mi?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı görülecek. Başta Ankara, İstanbul, Adana ve Konya olmak üzere öğrenciler okullarının tatil olup olmadığını merak ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler internet üzerinden Valilik açıklamasını merak ediyor. Peki okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı? Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere bu başlık altında anlık ve güncel olarak tatil edilen okulların listesine bakabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 29.12.2019 23:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 00:02
Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarılarının ardından kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere yoğun kar yağışı uyarısı peş peşe yapıldı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler gözlerini Valilik'ten gelecek açıklamaya çevirdi. Buna göre '' Yarın okullar tatil mi?'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Günlerdir süren karla karışık sağanak yağışlar ulaşımlarda aksamalara neden olurken haberi merakla beklenmeye başladı. Peki 30 Aralık olacak? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, Ankara ve Adana'da okullar tatil mi olacak?

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Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?
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