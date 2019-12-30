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! Tüm çalışanlar merak ediyordu: 2020 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Yeni yıl için şimdiden plan yapmaya başlayan vatandaşlar gün içerisinde şeklinde internet üzerinden araştırmalar yapmaya devam ediyor. Milli ve dini bayramların hafta içine mi hafta sonuna mı denk geldiği merak edilirken 2020 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 nisan gibi tarihlerin de hangi güne denk geldiği sorgulanıyor. Öğrenci ve çalışanlar 2020 resmi tatil günlerine göre şimdiden plan yapmaya hazırlanıyor. Peki, hangi günlerde olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:57
2020 Resmi tatiller! Tüm çalışanlar merak ediyordu: 2020 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Aralık ayının son günlerinde binlerce çalışan vatandaş ve öğrencinin merak konusu haline gelen araştırılmaya devam ediyor. Yeni yılda eğitime ve işe mola verilen bu özel günlerde şimdiden tatil planları yapmak isteyenler için bu başlık altında 2020 resmi tatil günlerini derledik. Aynı zamanda dini ve milli bayramların hafta sonuna gelip gelmediği de birçok vatandaşın merak konusu. Peki, hangi güne denk geliyor? İşte o tarihler…

2020 YILININ RESMİ TATİLLERİ

Tatil günlerini fırsat bilen vatandaşlar stres atmak için şimdiden tatil planlarını yapmaya başladılar. Gelecek yıl en fazla kaç gün tatil yapılacağını araştıran vatandaşlar için resmi tatil takvimini derledik. Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek.

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2020 Resmi tatiller! Tüm çalışanlar merak ediyordu: 2020 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
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