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25 yıllık kocasını uyurken öldürdü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019
25 yıllık kocasını uyurken öldürdü
İstanbul Beylikdüzü'nde 45 yaşındaki Binnaz Kırış, 25 yıllık kocası Ferhat Kırış'ı (41) yatak odasında silahla öldürdü. Bir plastik firmasında çalışan Ferhat Kırış ve eşi Binnaz Kırış'ın önceki akşam evde misafirleri vardı. Birlikte alkol alan çift daha sonra uyudu. Bir süre sonra uyanan Binnaz Kırış, evdeki tabancayla kocasını uyurken başından vurdu. Ardından 2 aydır evlerinde olan kardeşi Yılmaz A. ile oğlunu uyandırdı. Sonra da kız kardeşi ile eniştesini arayıp haber verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ferhat Kırış'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Binnaz Kırış'ı silahla birlikte gözaltına aldı.
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25 yıllık kocasını uyurken öldürdü
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