25 yıllık kocasını uyurken öldürdü

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BUGÜN NELER OLDU

Beylikdüzü'nde 45 yaşındaki Binnaz Kırış, 25 yıllık kocası Ferhat Kırış'ı (41) yatak odasında silahla öldürdü. Bir plastik firmasında çalışan Ferhat Kırış ve eşi Binnaz Kırış'ın önceki akşam evde misafirleri vardı. Birlikte alkol alan çift daha sonra uyudu. Bir süre sonra uyanan Binnaz Kırış, evdeki tabancayla kocasını uyurken başından vurdu. Ardından 2 aydır evlerinde olan kardeşi Yılmaz A. ile oğlunu uyandırdı. Sonra da kız kardeşi ile eniştesini arayıp haber verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ferhat Kırış'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Binnaz Kırış'ı silahla birlikte gözaltına aldı.