Adana ve Mersin'de 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı? Mersin ve Adana'da yarın okullar tatil mi?

Adana ile Mersin arasındaki dağlık bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Tekir Yaylası, Pozantı gibi bölgelerde Ankara yolundaki ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İlkokul ve lise öğrencileri Adana'da Mersin'de okullar tatil olacak mı, yarın okullar tatil mi konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Adana ve Mersin Valiliği tarafından okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat açıklama gelir gelmez haberimizin içinde bulabilirsiniz.

ADANA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? ADANA'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji resmi internet sitesinde göre Adana'da sağanak yağış bekleniyor, yüksek kesimlere ise kar yağması bekleniyor. Hava sıcaklığının 10 derece olacağı tahmin edilirken, yarın sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

MERSİN HAVA DURUMU NASIL OLACAK NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Mersin'de kar yağışı konusunda araştırmalar sürüyor. Mersin'de çok bulutlu sağanak yağış bekleniyor. Orada da henüz okulların tatil olup olmayacağı hakkında bir açıklama yayınlanmadı.