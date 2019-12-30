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Ankara’da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Başkent'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından cinayete kurban giden Deniz Öngür, toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi kızı Cansu Öngür, "Annemi o adamın elinden alamadım. Bilemedim. Geç kaldım. Annem kaçmaya çalışmış" diye feryat etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 16:19
Ankara’da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Dursun Öngür tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Deniz Öngür'ün naaşı öğle namazını müteakip Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde gözyaşına boğulan kadının kızları ve yakınları sinir krizi geçirdi. Deniz Öngür'ün kızı Cansu Öngür, "Annemi o adamın elinden alamadım. Bilemedim. Geç kaldım. Annem kaçmaya çalışmış" diye feryat etti. Küçük kızı Esin Öngür ise acıya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Deniz Öngür'ün ablası da yaşanan olaylara tepki gösterdi.

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Ankara’da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
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