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Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı

Ankara'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında 5 otomobil hasar gördü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.12.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 07:00
Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Mamak Şahintepe Mahallesi 294. Cadde'de seyir halindeki Emine O.'nun kullandığı 06 KID 62 plakalı otomobil bir anda alev aldı.

Torpido bölümünden çıkan alevleri görerek aracını yol kenarına çeken Emine O. yaşadığı panik sonrası kendini son anda dışarı attı.

Bu sırada otomobilden yükselen alevler, yakınında park halinde bulunan 06 BV 0670 ve 06 ACY 909 plakalı iki araca da zarar verdi.

- Freni boşalan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangında, bu sırada otomobilin freni boşaldı. Yokuş aşağı hareket eden otomobil yol kenarında park halindeki iki araca daha çarparak durabildi.

Bu arada, otomobildeki yangın çarptığı 34 YT 867 ve 06 BSK 180 plakalı araçlara da sıçradı.

Olay sırasında çevredeki binalarda oturan vatandaşlar panik yaşarken, alevleri korku dolu gözlerle izledi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toplamda 5 otomobilin hasar gördüğü yangın söndürüldü.

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Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı
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