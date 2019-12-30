Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

'da bir eve düzenlenen operasyonda, bebek bezlerine sarılı 1 kilogram metamfetamin, 250 gram skunk ve 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.12.2019 00:05
Bebek bezinden uyuşturucu çıktı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde N.E., K.E. ve İ.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir ikamete baskın yaptı. Narkotik köpeği Kan'ın da katıldığı operasyonda çocuk bezine sarılı vaziyette kullanıma hazır 1 kilogram metamfetamin, 250 gram skunk, 700 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Baskın sırasında ikamette bulunan N.E., K.E. ve İ.K. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bebek bezinden uyuşturucu çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN