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Deprem mi oldu? 30 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması ve aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunması nedeniyle ülkemiz sınırları içerisinde kimi zaman şiddetli kimi zamansa küçük şiddetteki sarsıntılara maruz kalıyoruz. Bunlara örnek olarak verilebilecek en yakın tarihli olanlarıysa İstanbul – Silivri açıkları, Denizli ve Balıkesir depremleri sayılabilir. Bu depremlerin ardında merkez üssüne yakın bulunan pek il ve ilçede yaşayan vatandaşlar korku ve panik içerisinde kalmış, can ve mal kaybı yaşanmamıştı. Öte yandan konuya ilişkin tüm bilgileri anlık olarak öğrenmek isteyen vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde deprem mi oldu? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 30 Aralık deprem mi oldu? İşte 30 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 20:48
Deprem mi oldu? 30 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Ülkemizin aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunması ve deprem kuşağındaki ülkelerden biri olması sık sık sarsıntılar yaşamamıza neden oluyor. Durum böyle olunca vatandaşlarımız herhangi bir sarsıntı hissetmesi durumunda arama motorlarında yoğun şekilde deprem mi oldu? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul – Siliviri açıklarında ve takip eden tarihlerde Denizli ve Balıkesir'de meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar her ihtimale karşı hazır bulunmaya gayret ediyor. Peki, 30 Aralık deprem mi oldu? İşte 30 Aralık Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi….

DEPREM Mİ OLDU? 30 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin verilerin kamuoyuna sunulduğu son depremler listesi verilerine ve diğer tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Deprem mi oldu? 30 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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