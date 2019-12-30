Deprem mi oldu? 30 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Ülkemizin aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunması ve deprem kuşağındaki ülkelerden biri olması sık sık sarsıntılar yaşamamıza neden oluyor. Durum böyle olunca vatandaşlarımız herhangi bir sarsıntı hissetmesi durumunda arama motorlarında yoğun şekilde deprem mi oldu? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul – Siliviri açıklarında ve takip eden tarihlerde Denizli ve Balıkesir'de meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar her ihtimale karşı hazır bulunmaya gayret ediyor. Peki, 30 Aralık deprem mi oldu? İşte 30 Aralık Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi….

DEPREM Mİ OLDU? 30 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin verilerin kamuoyuna sunulduğu son depremler listesi verilerine ve diğer tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…