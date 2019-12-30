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Deprem mi oldu? İşte, 30 Aralık 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Ülkemizin deprem kuşağında olması ve fay hatlarının geçiş güzergahında bulunmasının sonucunda geçtiğimiz aylarda İstanbul Silivri açıklarında ve yakın tarihlerde gerek denizde gerekse kara üzerinde bulunan fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonucu Denizli ve Balıkesir illerimizde meydana gelen şiddetli sarsıntılarla birlikte vatandaşlar yurtta ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin bilgileri öğrenmek amacıyla Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli olarak güncellenen son depremler listesini takip ederken diğer yandan da sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında deprem mi oldu? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapıyor. Peki, deprem mi oldu? İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 08:48
Deprem mi oldu? İşte, 30 Aralık 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Silivri açıklarında ve yakın tarihlerde Denizli ve Balıkesir illerinde meydana gelen şiddetli depremler sonrası vatandaşlar yurtta ve dünyada meydana gelen son depremleri öğrenmek için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli olarak güncellenen son depremler listesini takip ederek arama motorlarında yoğun olarak deprem mi oldu? sorusunun yanıtlarını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU? KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Deprem mi? oldu sorusuna ilişkin yanıtları görmek ve detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerini sizler için içeriğimizde sunuyoruz…

İşte detaylar;

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