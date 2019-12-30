Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > En yaşlı siyah gergedan öldü

En yaşlı siyah gergedan öldü

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019
En yaşlı siyah gergedan öldü
Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğu sanılan Fausta öldü. BBC'nin haberine göre, ilk kez 1965'te 3 yaşındayken Tanzanya'da Ngorongoro kraterinde görülen siyah gergedan Fausta 57 yaşında yaşamını yitirdi. Ngorongoro Doğal Hayatı Koruma İdaresinden Freddy Manongi, 54 yıldan uzun süre kraterin bulunduğu bölgede serbestçe dolaşan Fausta'nın sağlık sorunları nedeniyle son birkaç yılını barınakta özel bakım görerek geçirdiğini söyledi. Manongi, kayıtların, 27 Aralık'ta ölen Fausta'nın dünyada en uzun yaşayan gergedan olduğunu gösterdiğini ifade etti. Fausta'nın uzun yaşamasına, hiç yavrulamamasının etkisi olduğu düşünülüyor. Gergedanların vahşi doğada 37 ila 43 yıl yaşadığı belirtiliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
En yaşlı siyah gergedan öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN