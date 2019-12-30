Erzincan ve Erzurum'da 31 Aralık yarın okullar tatil mi? Valilik'ten Erzincan ve Erzurum için kar tatili açıklaması var mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Erzincan ve Erzurum'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Erzincan ve Erzurum'da okullar yarın tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ERZURUM VE ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK

Peki, MEB veya Valilik tarafından Erzincan ve Erzurum için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.