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Esenyurt’ta markette suriyeli kadının parasını çalan şüpheli kamerada

Esenyurt’ta markette alışveriş yapan Suriyeli Manal Alhamad’ın 2 bin doları çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 12:49

Olay, 30 Kasım'da Esenyurt'ta meydana geldi. Manal Alhamad (50) alışveriş yapmak için burada bulunan markete geldi. Alışveriş yaptığı sırada yanına gelen bir şüpheli, kadının 2 bin dolarını çaldı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerinden parasını çalan kişiyi tespit eden Alhamad görüntülerle birlikte polise başvurdu. Görüntüleri inceleyen polis Alhamad'ın parasını çalan kadının yanındaki 3 kişiyle birlikte organize bir şekilde hareket ettiğini belirledi. Polis şüpheli 4 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde Alhamad'ın etrafında dolaşan kadınlardan siyah giyimli kadının bir süre sonra çatasına doğru hamle yaptığı ve 10 saniye içinde Alhamad'ın 2 bin dolarını aldığı gözleniyor. Görüntülerde hırsızlığı yapan kadının diğer 3 kişiden ayrı olarak marketten çıktığı ve yüzünü gizlediği görülüyor.

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Esenyurt’ta markette suriyeli kadının parasını çalan şüpheli kamerada
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