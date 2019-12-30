Eşini öldürüp yaşamına son verdi

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Ö. (42), eşi Deniz Ö.'yü (40) tabancayla vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Altındağ ilçesinde Deniz Ö., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Dursun Ö.'den boşanma kararı alıp, evi terk etti. Boşanmak istemeyen, Dursun Ö. ise tehdit savurunca Deniz Ö., eşi hakkında şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Ö., bugün öğle saatlerinde, eşinin yeni tuttuğu eve gitti. İkili arasında tartışma çıkarken Dursun Ö., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, eşini öldürdü. Dursun Ö. daha sonra aynı silahla intihar etti. Acı haberin verildiği çiftin kızları E.Ö. ve C.Ö. ile yakınları, olay yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.