Hakkında arama kararı bulunan kadın, polisi görünce çatıya çıktı

Antalya'da hakkında arama kararı bulunan kadın, polisin kendisini yakalayacağını anlayınca oturduğu apartmanın çatısına çıktı. Polisin ve yakınlarının "sadece ifaden alınacak" sözü sonrası kendisini izleyen mahalleliye seslenen kadın, "Herkesin önünde yemin ettiler. Akşama evde olacağım. Şahitsiniz" dedikten sonra eyleminden vazgeçti.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi 4858 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında arama kararı bulunan Dilek G. (35), sokağa gelen polis ekiplerinin kendisini yakalayacağını anlayınca oturduğu evin çatı kısmına çıktı. Dilek G. yanına kimseyi yaklaştırmazken, polis ekipleri bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri talep etti. Çatıda polis ve yakınlarının ikna çabasına aldırış etmeyen kadın, eline ne geçtiyse aşağıya fırlattı, apartmanın çevresine yaklaşan ev sakinlerine ve vatandaşlara tepki gösterdi.



"Şahitsiniz"

Yaklaşık bir saat boyunca çatıda kalan Dilek G., polis ve yakınlarının "sadece ifaden alınacak" sözüyle yumuşadı. Kendisini izleyen mahalleliye çatıdan seslenen kadın, "Herkesin önünde yemin ettiler. Şahit olun. Akşam evde olacağım. Eğer olmazsam, artık size kalmış bir şey. Aşağı iniyorum" dedikten sonra eyleminden vazgeçti. Çevredeki vatandaşlar da bu anları cep telefonuyla çekerek sosyal medyadan canlı yayınladı.

Ekipler ve yakınları tarafından aşağıya indirilen Dilek G., polis merkezine götürüldü.