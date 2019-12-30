İkizler burcu yıllık yorumu 2020! Zeynep Turan yazdı... İkizler burcunu aşk, iş hayatı ve sağlıkta neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim Zeynep Turan, burçları 2020 yılında neler beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2020'nin İkizler burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2020 İkizler burcu yıllık yorumu ile en dikkatli olunması gereken ve en şanslı olunan tarih aralığını da paylaştı. Peki, Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2020 Boğa burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

İKİZLER BURCU 2020 YILLIK BURÇ YORUMU

AŞK ★★★★★

PARA ★★★★

SAĞLIK ★★★★

Sizin için oldukça aykırı geçecek bir yıla giriyorsunuz. 2020 yılının esintileri hayatınıza büyük dokunuşlarda bulunmak istiyor! Yapmak istediğiniz her ne varsa artık içinizde ukde kalsın istemeyeceksiniz. Evet, gözünüz hiçbir zaman çok yükseklerde olmadı ancak verdiğiniz emekleri düşününce en iyisini hak ettiğinizi de en iyi siz biliyorsunuz. Bu doğrultuda 2020 yılının çabalarınızın karşılığını alacağınız gelişmeleri barındırdığını fark edebilirsiniz.

DUYGULARINIZ VE MANTIĞINIZ SİZE BERABER DESTEK OLACAK

Kalbinizin sesini aklınızın doğrularıyla harmanlayacağınız bir yıl olacak. Ne prensiplerinizden ödün vereceksiniz ne de duygularınızı hiçe sayacaksınız! Hayatınızın merkezine kendinizi alacaksınız. Hisleriniz, beklentileriniz, bakış açınız değişirken yenilenmenin tadını çıkarmaya çalışabilirsiniz. Size engel olan geçmiş konulardan, kaygılardan, belirsizliklerden adım adım uzaklaştığınızı fark edebilirsiniz. Zorlu yolların sevinçle taçlanacağı günler özgüveninizi de arttıracak.

HAYATINIZI SAĞLAMLAŞTIRIYORSUNUZ

Satürn, taşındığı burçta denk düştüğü ev ile ilgili önemli atıflarda bulunur. Mart ayında Satürn, 9. evinizi etkisi altına alırken özellikle perde arkası ettiğiniz, geçiştirdiğiniz sorunların üstüne gitmeniz gerektiğini vurgulayabilir. Merak etmeyin, Satürn bu sorunları gündeme taşırken sizi rahatlatmak ve arındırmak isteyecek. Eski ilişkinize dair yüzleşmelerle karşı karşıya kalmanız haklılığınızı ispat etmenize zemin hazırlayacak. Haklı olmak gururunuzu yükseltebilir. Diğer yandan bu döngüde kendinizi daha tutkulu, daha cesur hissedeceksiniz. Evli bir İkizler burcuysanız evliliğinizi rutinlerden kurtarıp daha hareketli hale getirmeye çalışabilirsiniz. Eşinizle birbirinize yapacağınız sürprizler, organizasyonlar ilişkinizi canlandıracak. Aşk sizin için hiçbir zaman ön planda olmadı. Ancak 2020 yılı bu durumu değiştirmeyi planlıyor. Bekar bir İkizler burcuysanız bu yıl içinde evlilik kararı alacağınız biriyle tanışabilirsiniz. Siz hızlı hareket eden, hızlı kararlar alan ve uygulayan bir burçsunuz. Ancak yine de bu kararınıza siz hariç herkes çok şaşıracak.

ELBET GERGİNLİKLER OLACAK

Temmuz ayındaki Ay tutulması etrafınıza birtakım gerginlikler ve huzursuzluklar taşıyabilir. Tutulma gizli saklı konuların açığa çıkmasını tetikleyebilir. Yakın çevrenizdeki bazı kişilerin şaşıracağınız sırları olduğunu fark edebilirsiniz. İletişimi yöneten bir konumda olduğunuz için her zaman daha dinamik bir iletişim dili kurabiliyor ve sosyal çevrenizi genişletebiliyorsunuz. Ancak bu tutulma iletişimde bazı aksaklıkları, yanlış anlaşılmaları beraberinde getirebilir. Etrafınızdaki birçok kişinin sadece kendilerini düşünerek hareket ettiklerini fark edebilirsiniz. Uzun zamandır ilişkisi olan bir İkizler burcuysanız, sevgilinizin ailevi konularına ister istemez dahil olabilirsiniz. Bu süreçte sergileyeceğiniz soğukkanlı tutum sizin için bir hayli avantajlı olabilir.

İÇSEL MUTLULUĞU YAKALAYACAKSINIZ

Ekim ayında Venüs, kendini iyi hissettiği burca yerleşirken size de içsel bir dinginlik katacak. Kendinizi daha rahat hissedeceğiniz, fikirlerinizi daha iyi ortaya koyacağınız çevrelerle etkileşime girebilirsiniz. Bu çevreler size sadece iş değil aynı zaman da köklü dostluklar ve aşk getirecek. Kalbi boş bir İkizler burcuysanız, katılacağınız davetlerle tanışacağınız kişi kalbinizi ısıtabilir. Hem duruşuyla hem de konuşmalarıyla sizi etkileyecek bu kişiye karşı ilk adımı atan siz olabilirsiniz. Cesur ve sevecen yapınız karşı tarafı da epey etkileyecek. Tüm bunlarla birlikte ekim ayının sonlarından itibaren yaşamın güzel taraflarına daha da odaklanmaya çalışacaksınız. Sanatsal bazlı konularda yeteneklerinizi gösterebilirsiniz.

HUZUR SİZE ÇOK YAKIN

Aralık ayında manevi konular kalbinize huzur getirecek. Yılın bütünü size ani seyahatler, sürpriz tanışmalar getirecek. Eskisine nazaran daha tutkulu, daha kararlı ve daha özgüvenli davranacaksınız. Görünüşünüzde yapacağınız radikal değişikliklerle dikkatleri üzerinize çekerken, 2021 yılı için kendinize daha büyük hedefler koyabilirsiniz.

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