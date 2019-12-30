Isparta ve Afyon'da 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı? Afyonkarahisar ve Isparta'da yarın okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama var mı?

Ülkemizin belli bölgelerinde olan yoğun ve zorlu hava şartları vatandaşların belli konular üzerinde araştırma yapmasına sebep oluyor. Özellikle meydana gelen kar yağışı ya da sağanak okulların tatil olup olmadığı sorusunun yanıtını merak ettiriyor. Hem öğrencileri hem velileri yakından ilgilendiren bu konu üzerine yoğunlaşan vatandaşlar kendi illerindeki hava durumunu da merak ediyorlar. İç kesimlerde yer alan illerimizden olan Isparta ve Afyon'da meydana gelen sağanak yağış uyarısı "Okullar tatil mi?" sorusunu akıllara getirdi. Peki; Afyonkarahisar ve Isparta'da yarın okullar tatil mi? Isparta ve Afyon'da 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı? İşte detaylar!

ISPARTA VE AFYON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Haberimizin içeriğinden konuya yönelik tüm detayları ve hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz.

MGM ISPARTA HAVA DURUMU TAHMİNİ

KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Antalya il geneli, Isparta ve Burdur'un doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Antalya il merkezi, Mersin ve Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Burdur ve Isparta'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) Antalya il merkezi ile Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz'in 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar 820 cm. üzeri) yağışı bekleniyor.

ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konuya yönelik resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklandığında haberimizin içinde olacaktır.

AFYON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Afyon'da okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

MGM AFYON HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin kar yağışlı, Denizli çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Doğu, kuzeydoğulu yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.