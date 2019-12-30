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İstanbul D-100'de alev alev

mevkii Topkapı istikametinde bir henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev . Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken yolda trafik oluştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.12.2019 07:33 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:12
İstanbul Merter D-100'de otomobil alev alev yandı
D-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken yolda trafik oluştu.
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İstanbul Merter D-100'de otomobil alev alev yandı
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