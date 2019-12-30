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'da fırtına etkili oluyor.. Taksim'de zor anlar yaşadılar

'da fırtına etkili oluyor. Taksim'de fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok kişi yürümekte zorluk çekti. Birbirlerine tutananların yanı sıra, duraklara, kapalı yerlere sığınanlar oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 15:31
İstanbul'da fırtına etkili oluyor.. Taksim'de zor anlar yaşadılar

İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Taksim'de fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok kişi yürümekte zorluk çekti. Birbirlerine tutananların yanı sıra, duraklara, kapalı yerlere sığınanlar oldu.

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İstanbul'da fırtına etkili oluyor.. Taksim'de zor anlar yaşadılar
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