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ve 'da okullar tatil mi? 31 Aralık'ta Karaman ve Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı?

ve 'da okullar tatil mi? Sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Ülkemizde etkisini yüksek oranda gösteren kış mevsimi özellikle de son bir haftadır birçok ilde görülen kar yağışı sebebiyle öğrencilerin eğitimlerine ara vermesine neden oluyor. Bugün valilikten yapılan açıklama ile Keles ve İnegöl ilçesi için kar uyarısı yapıldı. Peki, Karaman ve Bursa'da okullar tatil mi? 31 Aralık'ta Karaman ve Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 15:59
Karaman ve Bursa'da okullar tatil mi? 31 Aralık'ta Karaman ve Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı?

Çoğu ilde etkisini gösteren kar yağışı ve 'yı da etkisi altına aldı. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar internet üzerinden Karaman ve Bursa'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Valilik "Ulaşımda aksamalara sebep olacak, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde açıklamada bulundu. Peki, Karaman ve Bursa'da okullar tatil mi? 31 Aralık'ta Karaman ve Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı…

KARAMAN VE BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Osmangazi Belediyesi, kar yağışına karşı teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli tedbirleri aldı. Belediye ekipleri, yürütülecek karla mücadele çerçevesinde 700 ton kaya tuzunu da depolarda hazır hâle getirdi. Kaya tuzunun 150 tonu, 25'er kiloluk torbalar hâlinde, valilik, kaymakamlık, hastaneler, okullar, mahalle muhtarlıkları ve diğer resmi kurumların ilgili görevlilerine belediye ekipleri tarafından dağıtıldı. İhtiyaç dahilinde torba tuz takviyesinde bulunulacağını bildirdi.

Karaman ve Bursa'da okullar tatil mi olacak sorusunun cevabı ve yaşanan tüm gelişmeler için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

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