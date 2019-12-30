Çoğu ilde etkisini gösteren kar yağışı Karaman ve Bursa'yı da etkisi altına aldı. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar internet üzerinden Karaman ve Bursa'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Valilik "Ulaşımda aksamalara sebep olacak, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde açıklamada bulundu. Peki, Karaman ve Bursa'da okullar tatil mi? 31 Aralık'ta Karaman ve Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı…

KARAMAN VE BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Osmangazi Belediyesi, kar yağışına karşı teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli tedbirleri aldı. Belediye ekipleri, yürütülecek karla mücadele çerçevesinde 700 ton kaya tuzunu da depolarda hazır hâle getirdi. Kaya tuzunun 150 tonu, 25'er kiloluk torbalar hâlinde, valilik, kaymakamlık, hastaneler, okullar, mahalle muhtarlıkları ve diğer resmi kurumların ilgili görevlilerine belediye ekipleri tarafından dağıtıldı. İhtiyaç dahilinde torba tuz takviyesinde bulunulacağını bildirdi.

Karaman ve Bursa'da okullar tatil mi olacak sorusunun cevabı ve yaşanan tüm gelişmeler için haberimizin devamını ziyaret ediniz…