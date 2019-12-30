Kıbrıs'ta tecavüze uğradığını söyleyen İngiliz kadın suçlu bulundu

Kıbrıs'ın Ayia Napa kasabasında 19 yaşındaki İngiliz bir genç kadın, kaldığı otelde İsrailli bir grup genç tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Temmuz ayında yaşanan olayda, 12 İsrailli genç tarafından saldırıya uğradığını iddia eden genç kadın, şikayetini geri çektikten sonra tutuklanmıştı. Magusa Bölge Mahkemesinde görülen davada, İngiliz genç, kamu yararını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu. Hakim davayı 7 Ocak'a ertelerken, genç kadının 1 yıla kadar hapis istemi ve bin 500 euro para cezasıyla yargılandığı öğrenildi.

Genç kadına yardım eden Yurt Dışı Adalet Ekibi Direktörü Avukat Michael Polak, karara itiraz edilmesi için bazı gerekçelerin olduğunu belirtti. Polak, genç kadının avukatı olmadan ifade verdiği için davanın Avrupa İnsan Hakları Hukukunun ihlaline yol açtığını ifade etti. Avukat Polak ayrıca Hakim Michalis Papathanasiou'nun davaya bakmasını da eleştirerek, hakimin iddia edilen tecavüzün gerçekleşip gerçekleşmediğine dair herhangi bir kanıt dinlemeyi reddettiğini söyledi.



HAKİM, TECAVÜZ İDDİASINI REDDETTİ

Savcılar, kadının ilk iddialarının ardından 10 gün sonra şikayetini geri çektiğini ifade etti. Genç kadın ise çıkarıldığı mahkemede şikayetini geri çekmesiyle ilgili yaptığı savunmada, tutuklama tehdidi ile baskı altında olduğunu ve avukat talebinin reddedildiğini söyledi. Hakim de genç kadının gerçeği söylemediğini ve mahkemeyi aldatmaya yönelik beyanda bulunduğu belirti. Hakim, genç kadının ilk önce yanlış ifade vermesinin nedenine gerekçe olarak İsrailli gençlerin cep telefonlarında videolarının olduğunu öğrendikten sonra utandığını hissetmesi olduğunu söyledi.

Kadının avukatlarından bir diğeri olan Nicoletta Charalambidou duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini ve reddedilmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.

Öte yandan genç kadının tecavüz iddiasının ardından tutuklanan 12 İsrailli genç, daha sonra serbest bırakılmıştı.