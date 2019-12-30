Küçük kızı ezen taksiciden ‘prostatlı’ savunma!

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında, taksi şoförü Akın Ö., Aksaray Mahallesi, Katip Müslahattin Sokakta ilerliyordu. İddiaya göre, evine çok az bir mesafe kalan şoför, dönülmesi yasak olan bir yerden döndü. Taksi şoförü, dönüşü tamamladığı sırada karşıdan karşıya geçmekte olan çocuğa çarptı ve küçük kızı ezdi. 2015 doğumlu Sude isimli kız çocuğu, hastaneye kaldırılarak tedavi edilse de küçük kızın beyin ölümü gerçekleşmişti.

'PROSTATIM VARDI' SAVUNMASI

Anne Semiye, olayla ilgili şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şoför, aracıyla seyir halinde iken prostat olmasından dolayı acilen eve yetişmeye çalıştığını, sol tarafa dönmek isterken aracın yukarı doğru kalkmasından dolayı bir şeyin üzerinden geçtiğini anladığını, daha sonra çocuğu alıp hastaneye götürdüğünü, bu olayda hızının normal olduğunu, bir kusurunun bulunmadığını anlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında olay yerindeki kamera görüntüleri izlendi. Görüntü izleme tutanağında söz konusu şüpheliye ait aracın ters istikamette hareket ettiği, dönüşün yasak olduğuna ilişkin trafik levhası mevcut olmasına rağmen dönüş yaptığı ve dönüş esnasında yol üzerinde bulunan küçük Sudenaz'a çarptığının tespit edildi. Bilirkişi, taksici Akın Ö.'nün 1. Derecede kusur ve kabahatinin olduğu yönünde rapor verdi.

KÜÇÜK KIZ AYLAR SONRA ÖLDÜ

Savcılık tarafından küçük kızın yaralanmasına neden olan şoför hakkında, 'Bilinçli taksirle yaralama' suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sırasında küçük Sude, hayatını kaybetti. Hakim karşısında yeniden kendisini savunan Ö., "Ben prostat kanseriyim. Raporum vardır. Olay günü de Samatya'da yol çalışması vardı. Evime 50 metre vardı. Bu nedenle mecburen o yoldan döndüm. Çocuğu hiç fark edemedim. Hayatımda ilk defa mahkemeye çıkıyorum. Fark edince hemen çocuğu hastaneye götürdüm" dedi.

ASLİ KUSURLU ŞOFÖR

Yapılan yargılama sonrası, sürücü Akın Ö.'nün idaresindeki otomobil ile olay mahalinde gündüz vakti seyri sırasında gereken dikkat ve özeni yola vermediği, kavşak başını kullanarak karşıdan karşıya geçmekte olan müteveffayı fark ederek durup ilk geçiş hakkını yayaya vermesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği belirtildi. Olay yerinde mevcut sola dönüş yasağı levhasına rağmen sola dönüş manevrasına geçtiği ve yayayı fark etmemesi neticesi önemsizce müteveffaya çarptığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli kusurlu olduğu belirtildi.

HAPSE ÇARPTIRILDI

Akın Ö. 'Taksirle Öldürme' suçundan 4 yıl hapse çarpıtılıp, eylemini bilinçli taksirle işlediğinin gerekçesiyle cezasından artırım yapıldı ve 5 yıl oldu. Şoförün pişmanlığı ve iyi hali takdiri indirim nedeni sayıldı ve ceza 4 yıl 5 ay 10 gün oldu.