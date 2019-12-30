Malatya ve Kars’ta 31 Aralık’ta okullar tatil olacak mı? Kars ve Malatya’da yarın okullar tatil mi?

Yurt genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk havalar etkisini hissettiriyor. Özellikle Doğu bölgelerinde Malatya ve Kars illerimiz yer yer yoğun kar yağışlarının etkisi altında kalıyor. Kars'ta hava sıcaklıkları 2 dereceye kadar düşerken, bugün kar yağışı görülmedi. Ancak Malatya'da, aralıklı yağmur ve yoğun kar yağışları etkisini gün boyunca gösterdi. Hal böyleyken, bölgede yaşayan öğrenciler ve velileri 'Malatya ve Kars'ta 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili valilikten açıklama gelip gelmediğini merak eden vatandaşlar için haberimizde tüm detaylara yer verdik. İşte Kars ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı…

MALATYA VE KARS'TA 31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI? KARS VE MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?